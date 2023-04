Schaufeln und Besen kreisen eine Woche vor Ostern in Weimar

Weimar. Der Frühjahrsputz in den Dörfern des Kreises und den ländlichen Weimarer Ortsteilen bekommt guten Zulauf und ein Wetter-Zeitfenster

Fleißige Hände, wohin man schaut: Das Wochenende vor Ostern im Weimarer Land und den ländlichen Ortsteilen lockte traditionell etliche Freiwillige aus ihren Wohnungen, um den Aufrufen zum Frühjahrsputz zu folgen.

Los ging es schon am Freitagabend im Kranichfelder Ortsteil Stedten an der Ilm, wo der Heimat- und Kulturverein sich trotz regnerischen Wetters über starke Beteiligung freute und unter anderem die Dorfmitte mit dem historischen Waidstein auf Vordermann brachte.

Am Samstag dürften etliche Organisatoren tief durchgeatmet haben: Das regnerische Wetter ließ zumindest am Vormittag über weite Strecken ein bisschen locker, im passenden Zeitfenster für die Putzkolonnen. In Taubach war Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis (SPD) zu Recht stolz auf rund rund 80 Freiwillige vom Kinder- bis zum Seniorenalter. Sie befreiten unter anderem das Ilmufer Richtung Mellingen von Müll, säuberten die Treppenanlage im Neubaugebiet, und kümmerten sich ansonsten um alle markanten öffentlichen Plätze sowie Gebäude, natürlich inklusive der Bushaltestellen.

Gleich vier Bad Berkaer Ortsteile hatten die Freiwilligen zu den Geräten gerufen. In Gutendorf packten 30 mit an, harkten das verbliebene Laub am Kulturhaus zusammen, befreiten den Parkplatz von Unkraut, fegten und wienerten in der Dorfmitte und am Kriegerdenkmal, sortierten die beiden öffentlichen Bücherschränke neu – und schmückten den Osterstrauch natürlich mit bunten Eiern.

In allen Orten folgte der obligatorische gemütliche Ausklang: Die Kommunen baten ihre Fleißigen wie gewohnt zur Mittagszeit zum Treffpunkt, spendierten dort Gebratenes und Getränke zur Stärkung nach dem gelungenen Einsatz