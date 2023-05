Schauspiel mit Lerneffekt tourt durch Weimars Innenstadt

Weimar. Der Verein Weimarer Republik lädt am Samstag zu einer Aktion.

Der Verein Weimarer Republik erinnert in diesem Jahr schwerpunktmäßig an die Hyperinflation vor 100 Jahren. 1923 stieg die Teuerung in aberwitzige Höhen. Am Ende bezahlten die Menschen mit Milliarden und Billionen – ein traumatisches Erlebnis für die Deutschen. Im Haus der Weimarer Republik wurde am vergangenen Wochenende die Sonderausstellung „Trauma 23 – Deutschlands Hyperinflation vor 100 Jahren“ eröffnet. Nun geht der Verein mit dem Thema auf Tournee und gastiert am Samstag in Weimar. An insgesamt sieben verschiedenen Orten werden drei Oldtimer vorfahren. An Bord sind die Schauspieler Katrin Heinke und Wolfgang Kaiser. Sie werden in einer kurzweiligen Szene darstellen, welche Erschütterungen die Inflation hinterließ und wie die Menschen darauf reagierten.

Die Tour beginnt um 10.30 Uhr an der Kloßwelt in Heichelheim, führt um 11.30 Uhr auf den August-Baudert-Platz, um 12 Uhr auf den Stephane-Hessel-Platz, um 12.30 Uhr auf den Goetheplatz, um 13.30 Uhr auf den Markt, um 14 Uhr an die Frauentorstraße und endet um 14.30 Uhr auf dem Theaterplatz. Auf die Zuschauer wartet ein vergnügliches Schauspiel mit Lerneffekt. Natürlich dürfen die Oldtimer, allesamt Vorkriegsmodelle, besichtigt werden, teilt der Verein mit.