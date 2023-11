Scheiben und Brille beschlagen: Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Weimar. Eine 85-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Weimar verletzt worden. Außerdem meldet die Polizei am Sonntag weitere Unfälle und Vorkommnisse.

Bei einem Unfall ist Freitagnachmittag eine 85-jährige Fußgängerin verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kollidierte eine 57-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Humboldtstraße in Weimar mit der Fußgängerin, die auf Höhe der Kreuzung zur Cranachstraße auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerte.

Da die Frontscheibe des Hyundai und die Brille der Fahrerin wohl beschlagen waren, erkannte die Autofahrerin die Fußgängerin erst zu spät. Die 85-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Wintereinbruch führt zu Unfall mit Verletztem

Am Freitagmittag ist der 23-jährige Fahrer eines Postfahrzeugs auf der Straße zwischen Wohlsborn und Sachsenhausen verletzt worden. Im einsetzenden Schneefall und der damit einhergehenden Glätte war er zu schnell unterwegs und kam von der Fahrbahn ab.

Dadurch kollidiert der Transporter nach Angaben der Polizei mit mehreren Bäumen und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Postfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Autos mit Schraubenzieher zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 14 Uhr die linke Fahrzeugseite zweier Pkw in der Hummelstraße in Weimar mit einem Schraubenzieher zerkratzt. Als der 60-jährige Eigentümer eines der Autos das bemerkte, sprach er den Täter an. Der Täter drängte daraufhin nach Polizeiangaben den 60-Jährigen beiseite und flüchtete in Richtung Schützengasse.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Der Täter wurde beschrieben als 1,80 Meter groß und circa 19-20 Jahre alt. Er trug eine blaue Jacke, eine Jeanshose, eine schwarze Brille und eine blaue Mütze.

Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder der Tat selber machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Renault gestohlen

In der Nacht auf Freitag verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zugang zu einem Kfz-Werkstattgelände in der Rießnerstraße in Weimar. Wie die Polizei mitteilt, überstieg der Täter gegen 2 Uhr das verschlossene Zufahrtstor.

Der Unbekannte öffnete einen auf dem Hof abgestellten Renault Kadjar im Wert von 15.000 Euro auf unbekannte Weise und nutzte das Auto, um das Hoftor aufzubrechen. Anschließend flüchtete der Täter.

Am Tor entstanden rund 100 Euro Sachschaden. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder der Tat selber machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Zwei Bushäuschen beschädigt

In der Nacht auf Samstag wurden in Weimar in der Warschauer Straße und in der Lützendorfer Straße zwei Wartehäuschen der Bushaltestellen beschädigt. Dabei wurden durch den oder die Täter in der Warschauer Straße zwei und in der Lützendorfer Straße drei Scheiben auf unbekannte Weise entglast. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Weimar ermittelt gegen Unbekannt.

Postzustellung, aber ohne Fahrerlaubnis

Ein unverschlossenes Postzustellerfahrzeug, das Samstagmittag mit laufendem Motor in der Brucknerstraße in Weimar stand, ist der Polizei aufgefallen. Der 18-jährige Postzusteller kam nach Polizeiangaben zu seinem Fahrzeug zurückgelaufen, nachdem er gerade Post zugestellt hatte.

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 18-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Graffiti an Wohnhaus

In den frühen Morgenstunden des Samstags ärgerte sich der Eigentümer eines Wohnhauses in der Erfurter Straße in Weimar, als er ein fast 6 mal 3 Meter großes Graffiti an seiner Hauswand sah. Unbekannte hatten die Schmiererei zwischen Dienstag und Samstag an der Fassade angebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000.

Scheibe zerschlagen

Samstagnacht beschädigte ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines in der Amalienstraße in Weimar geparkten Pkw. An dem Auto eines 41-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Aus dem Fahrzeug wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Das Tatmotiv zu der Sachbeschädigung ist bislang nicht ersichtlich. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

