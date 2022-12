Schenkbornschau in Mellingen

Mellingen. Die Ausstellung der Kleintierzüchter darf erstmals die neue Mehrzweckhalle nutzen.

Die Schenkbornschau kehrt zurück: Die traditionelle Ausstellung des Kleintierzuchtvereins Mellingen erlebt ihre zehnte Auflage. Zudem ist dies nach dem Ausweichquartier in Kiliansroda die erste in der neuen Mehrzweckhalle in der Hirtentorstraße. Geöffnet hat sie am Samstag, 10. Dezember, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag 9 bis 14 Uhr. Lediglich Geflügel darf wegen der aktuellen Vogelgrippe-Warnung nicht gezeigt werden, dafür ist ein Streichelzoo für die Jüngsten dabei.