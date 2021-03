Schicksal eines Kriegsheimkehrers – als Theaterfilm aus Weimar

Weimar. Im Online-Programm des DNT erlebt Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“ als Film seine Premiere.

Mit Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“ präsentiert das Deutsche Nationaltheater (DNT) Weimar am Donnerstag, 25. März, 20 Uhr, eine weitere Premiere in seinem Online-Programm. Das Stück über den Kriegsheimkehrer Beckmann hätte eigentlich Anfang Februar im E-Werk auf die Bühne kommen sollen. Der Lockdown macht dies unmöglich. Daher haben sich Regisseur Marcel Kohler und Team entschieden, die begonnene Arbeit filmisch fortzusetzen.

Das Drama gilt als Hauptwerk Borcherts, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt und der im Sommer 1941 eine nachweislich leidvolle Zeit in der Tannenbergkaserne in Weimar-Lützendorf verbrachte. In seinem einzigen dramatischen Text „Draußen vor der Tür“ zeichnet der junge Autor eindringlich die Konturen einer einzelnen Stimme, eines Zeugen nach, der sich gegen das Vergessen wehrt und auf den Verdrängungsmechanismus der unmittelbaren Nachkriegszeit stößt.

Marcel Kohlers filmische Umsetzung (Kamera und Schnitt: Christoph Hertel) schlägt eine Brücke vom Jetzt zum Damals. Es spielen Janus Torp, Isabel Tetzner, Anna Windmüller, Bernd Lange und der Musiker Christoph Bernewitz. Der Film ist als Video-on-demand bis 22. April verfügbar.

www.nationaltheater-weimar.de