Im zweiten Obergeschoss prangt das Mietangebot am „Gasthaus zum weißen Schwan“.

Schilder am Weimarer Frauenplan geben Passanten Rätsel auf

Weimar. Unsere Zeitung hat ergründet, was hinter dem Mietangebot steckt.

Für Rätselraten unter Passanten am Frauenplan, die ihren Blick nach oben schweifen lassen, sorgten dieser Tage drei Schilder im zweiten Obergeschoss am „Gasthaus zum weißen Schwan“ auf dem Weimarer Frauenplan. Sie zeigten an, dass dort etwas zu vermieten sei.

Allerdings soll nicht die Traditionsgaststätte neben Goethes Wohnhaus an sich in andere Hände gelangen, ergaben Recherchen unserer Zeitung. Vielmehr ist des Rätsels Lösung oder des Pudels Kern, dass dort für Büroflächen neue Nutzer gesucht werden.