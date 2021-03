Schlagersängerin Regina Ross hofft auf Neustart auf Buga-Bühne

Regina Ross während des Baumbachfestes vor einigen Jahren in Kranichfeld.

Die Zeit rund um den Frauentag ist für die Bad Berkaer Sängerin Regina Ross normalerweise Hochsaison. Die Termine stehen noch auf ihrer Internet-Seite: 6. und 7. März in Finsterbergen, 8., 9. und 13. März im Berlstedter Kulturhaus. Alle sind längst abgesagt, der Corona-Lockdown in Thüringen macht für die auf Schlager und Volkstümliches spezialisierte Musikerin keine Ausnahme. Die Vorfreude auf den 28. April hält sie aufrecht: Dann ist sie für den ersten von drei Auftritten auf der Freilichtbühne der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt gebucht. „Da sehe ich hoffentlich viele bekannte Gesichter endlich mal wieder“, hofft sie.