Schlammige Erinnerung beim Anblick des Weimarhallenteiches

Susanne Seide erinnert sich in Weimar an das Ende eines unerlaubten Watgangs.

Bei der Aussicht auf einen wasserlosen und schlammigen Weimarhallenteich – das wird irgendwann kommen – ging mein Blick ganz weit zurück in meine Kindheit. Was einem Kollegen bei einem unüberlegten Ausflug in den Schlamm in Weimar widerfahren ist, davon kann auch ich ein Lied singen.

Quasi vor der Haustür wurde ein großer Teich abgepumpt. Und weil Kinder damals noch draußen gespielt haben, war unsere quietschfidele Meute natürlich ständig dort. Und es ist überflüssig zu erwähnen, dass wir uns Tag für Tag tiefer in den Schlamm getraut haben. Ich weiß sogar noch, dass ich damals eine dunkelblaue Trainingshose getragen habe und Gummistiefel.

Weil es bei solchen Aktionen immer „Glückspilze“ gibt, blieb ich im Schlamm stecken. Als meine Freunde mich rausgezogen hatten, war einer meiner Gummistiefel weg.

Auf dem Weg nach Hause mit schlammig-brauner Hose bis zu den Oberschenkeln machten mir alle Angst, dass es bestimmt ein riesengroßes Donnerwetter von meiner Mutter gibt. Das blieb komplett aus – aber solchen Blödsinn hätte ich ohnehin nie wieder gemacht.