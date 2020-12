Schlange für die Weihnachtsgans hat in Weimar Tradition

Weimar. Die Weihnachtsgans ist ein Muss in der Kulturstadt. Das zeigt sich regelmäßig vor Heiligabend in der Marktstraße. Auch in diesem Jahr standen die Kunden am Gönnataler-Laden für den Gänsebraten Schlange, auch wenn dessen Firmenname die Firma als Putenspezialisten ausweist.

Hintergrund: Von Juli bis Dezember erweitern die Geflügelspezialisten aus Altengönna ihr Geschäft um mehr als 6000 Gänse. Bis die Gänse ihr Schlachtgewicht erreicht haben, dauert es 20 bis 22 Wochen. 14 davon verbringen sie im Freien. Ein Saisongeschäft, das auf Weihnachten zielt. Das hat sich auch in Weimar herumgesprochen. - Bemerkenswert: Auch die Schlange für die Weihnachtsgans hielt Abstand.