Erst im November hatten sich die Soroptimist-Clubschwestern Angelika Kranz, Dorothea Schneider, Birgit Feustel, Andrea Dietrich und Katrin Matzky zum helfen an der Weimarer Tafel angesagt..

Schlemmen und schenken in Weimar für den guten Zweck

Weimar. Weimars Soroptimistinnen betreiben am 8. Dezember die Vereinshütte auf dem Weihnachtsmarkt.

Die Weimarer Soroptimistinnen sind an diesem Freitag aktive Gäste der Weimarer Weihnacht.

Am 8. Dezember verkaufen sie von 11 bis 19 Uhr Bio-Glühwein, selbst gebackene Plätzchen, Apfelbrote, Käselinchen, kleine Adventsbasteleien und mehr in der Vereinshütte auf dem Marktplatz. Diese ist gleich gegenüber der Märchenhütte zu finden.

Präsidentschaft wechselt nach zwei Jahren

Der Erlös des Weihnachtsmarkt-Standes kommt in diesem Jahr wieder den zahlreichen Projekten zugute, die der Club regelmäßig unterstützt, in der Vergangenheit waren darunter der Margarethe-Geibel-Fonds die Weimarer Bürgerstiftung, die Weimarer Tafel Plus und der Erfurter Verein „wir pflegen!“. Seit 20 Jahren setzt sich der Soroptimist Club Weimar für soziale Belange ein, sammelt Geld, organisiert Lesungen, Kinoabende und Vorträge.

Sylvia, Kaleta, Präsidentin des Weimarer Soroptimist Clubs, beschließt mit dieser Aktion ihre zweijährige Amtszeit, bevor sie an die Clubschwester Yvonne Kleine übergibt und resümiert: „Die Weimarer Weihnacht ist immer ein schöner Anlass mit fröhlicher Stimmung, um zum Jahresende etwas Gutes zu tun. Die vergangenen zwei Jahre waren nicht leicht für Fundraising, aber mit Mut und Engagement dennoch erfolgreich. Ich danke insbesondere meinen Clubschwestern, die mich bei allen Unternehmungen unterstützt haben, von Zwiebelmarkt bis Benefizkinoabend, Ehrenamtstag bei der Weimarer Tafel oder dem wunderbaren Clubausflug nach Halle.“

Soroptimist International ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. International hat sie 72.000 Mitglieder in 121 Ländern. Soroptimist International Deutschland besteht derzeit aus 216 Clubs mit mehr als 6600 Mitgliedern in acht Bezirken.