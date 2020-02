Der Sturm hat den provisorischen Zaun an der Schleusengraben-Baustelle in Bad Berka umgeweht.

Schleusengraben kommt nicht zur Ruhe

Aufregung am Schleusengraben: Obwohl die im April begonnenen Arbeiten in der alten Blankenhainer Straße ruhen, sorgt die Baustelle für Ärger. Am Dienstag war es der Bauzaun zwischen der Fahrbahn und dem noch nicht fertigen Geländer auf der neuen Stützmauer, den offenbar Sturmböen teilweise zu Fall gebracht hatten. Der Fortgang der Arbeiten hängt zurzeit an der Winterpause der Asphalt-Mischanlagen – erst im März liefern diese voraussichtlich wieder Bitumen. Die Verkehrsfreigabe ist für die zweite Aprilhälfte geplant.