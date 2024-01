Schloss Ettersburg: Warum Caspar David Friedrich nur bis Jena kam

Ettersburg Bildpräsentation und Vortrag: Ein echter Caspar David Friedrich ist bald auf Schloss Ettersburg zu sehen.

Caspar David Friedrichs „Fischer auf Rügen“ ist am Freitag, 19. Januar, im Gewehrsaal auf Schloss Ettersburg zu sehen. Das romantische Gemälde aus dem Jahr 1801 stammt aus der Privatsammlung von Bernd Heinichen und ist Gegenstand des Vortrags „‘Schönes Talent, aber in einem strengern Kunstsinne nicht durchgängig zu billigen.‘ (Goethe) –

Warum Caspar David Friedrich nur bis Jena kam“ von Hans-Dieter Mück. Zuvor spricht Schlossdirektor Peter Krause über „Ettersburg. Oder: In Goethes mythologischer Landschaft“. Dazu spielt Matthias Eichhorn auf dem Kontrabass. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19 Uhr. Wer dabei sein will, sollte sich anmelden unter schlossettersburg.de