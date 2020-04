Milena, 15 Jahre, aus Weimar sandte ein Bild mit Schmetterlingen an das regionale Förderzentrum Weimar

Schmetterlinge sollen Mut machen

Die 15-jährige Milena aus Weimar beteiligt sich mit einer wunderschönen Zeichnung an der Aktion Mutmachbilder des regionalen Förderzentrums Weimar. Die Schmetterlinge sollen den Frühling symbolisieren. Sie fliegen mit einer ganz besonderen Botschaft. Wie Förderschulrektorin Dagmar Seel mitteilt, kommen kontinuierlich neue Mutmachbilder, bislang fast 100, manche per Mail oder Whatsapp, andere im Original per Post. Es beteiligen sich alle Altersgruppe, die jüngsten gerade einmal zwei Jahre alt. Wie Dagmar Seel weiter mitteilt, zeugen die Bilder und Geschichten von großer Unsicherheit, aber auch vom festen Willen, sich nicht einschüchtern zu lassen.