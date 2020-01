Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schneekönigin auf dem Eis

Wie sieht eine Eisfläche in der Weimarhalle aus, wo werden die Tänzer geschminkt und was ist alles zu tun, bis es wirklich losgehen kann? Das Team der Agenda-Production bietet für die Vorstellung „Schneekönigin on Ice“ des Russian Circus on Ice, der am Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr, in der Weimarhalle gastiert, einen Blick hinter die Kulissen an. Wer Interesse hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse gg@agenda-production.com dafür anmelden. Das Angebot gilt allerdings nur für Ticketinhaber. Abonnenten der Mediengruppe Thüringen erhalten im Pressehaus am Goetheplatz einen Rabatt von 5 € auf den Kartenpreis. Ansonsten gibt es die Karten auch in der Tourist Information Weimar am Markt 10.