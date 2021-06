Schnupperkurs mit kleinen Kugeln auf Weimars Beethovenplatz

Weimars Beethovenplatz ist bei verschiedenen Anlässen Austragungsort für Meisterschaften oder Hobbyspiele in Boccia, Boule und Pétanque.

Weimar. Der Stadtsportbund und „Weimars Gute Nachbarn“ organisieren ein kostenloses Angebot für alle Interessierten ab 50 Jahre.

Ein kostenloses Schnuppertraining in Boccia, Boule und Pétanque bieten der Stadtsportbund und „Weimars Gute Nachbarn“ der Bürgerstiftung für alle Interessierten ab 50 Jahre an. Es findet am Donnerstag, 10. Juni, von 10 bis 12 Uhr auf dem Beethovenplatz statt. Zunächst werden grundlegende Regeln des Spiels vermittelt und verschiedene Würfe geübt. Danach kann das Spiel beginnen.

Coronabedingt ist eine Anmeldung bis Montag, 7. Juni, per Telefon oder E-Mail erforderlich: SSB 03643/743156, info@ssb-weimar .de, oder bei „Gute Nachbarn“, 03643/808247, gute.nachbarn@buergerstiftung-weimar.de.