Schnuppern bei den Hochbegabten: Informationstag am Musikgymnasium in Weimar

Weimar. Das Musikgymnasium Schloss Belvedere lädt zu einem öffentlichen Informationstag sowie zu einem Anschlusskonzert ein.

Zu einem öffentlichen Informationstag lädt das Musikgymnasium Schloss Belvedere als Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ ein. Das rund zweistündige Programmangebot mit anschließendem Samstagskonzert beginnt am Samstag, 19. November, um 13 Uhr im Hauptgebäude des Musikgymnasiums im Schlosspark Belvedere. Nach einem musikalischen Auftakt führen Schüler durch das Schulgelände.

Zu den weiteren Informationsmöglichkeiten zählt ein Instrumental-Demonstrationsunterricht mit Schülern des Musikgymnasiums bei Professoren und Lehrbeauftragten der Weimarer Musikhochschule.

Es schließen sich Gesprächsmöglichkeiten mit der Schul-, Internats und Oberstufenleitung sowie mit dem künstlerischen Leiter Joan Pagès Valls an. Auch mit der Schulelternvertretung sowie der Schülervertretung kann man in Kontakt treten. Es werden Informationen zu den Unterrichtsfächern Musiklehre, Tonsatz und Gehörbildung sowie zum Sprachunterricht in den Fächern Englisch und Italienisch angeboten. Hinzu kommen verschiedene Präsentationen in Unterrichtsräumen sowie die Vorstellung von Schulprojekten.

Den Abschluss des Informationstages bildet dann das Samstagskonzert um 15 Uhr im Großen Saal des Musikgymnasiums mit Solowerken und Kammermusik.