Schöndorfer Classic-Center soll ab Juni modernisiert werden

Das Classic-Center in Schöndorf wird nicht bei laufendem Normalbetrieb umgebaut, sondern für die Sanierung im Erdgeschoss komplett geschlossen. Und das ohne einen Ausweichverkauf für den Lebensmittelmarkt. Das sagte Ilona Krautwald, bei der Eigentümerin Verifort Capital Group die objektverantwortliche Asset-Managerin, am Mittwochabend bei der Einwohnerversammlung in Schöndorf. Generalmieter Rewe sei bis zuletzt dagegen gewesen, räumte sie ein. Eine Sanierung im laufenden Betrieb würde aber sieben Monate länger dauern, erläuterte der Architekt Georg Selzer. Und eine Interimslösung verursache Kosten, die schnell eine Million Euro betragen würden. Die mehr als 100 Mitarbeiter werden seinen Informationen zufolge in andere Rewe-Filialen umgesetzt.

Der Umbau soll am 8. Juni beginnen, der Einkaufsmarkt aber erst am 30. September geschlossen werden, so Selzer weiter. In der Umbauphase ziehe das Reisebüro in die erste Etage. Dessen Betrieb gehe ebenso weiter wie der der Apotheke, des Baumarktes und des Schuhgeschäftes im Hauptgebäude. Geplant sei dann, eine Zwischendecke einzuziehen und das gesamte Erdgeschoss umzukrempeln. Saniert würden auch die Parkplätze, zudem würden die „derzeit kritischen“ Zu- und Abfahrten neu gestaltet, sagte der Architekt.

Nach der Baumaßnahme werde der Lebensmittelmarkt nur noch halb so groß sein wie jetzt. Im Gegenzug entstehe eine Mall als Zentrum. Dort werde dann auch das Sparkassen-Angebot angesiedelt. Es entfällt während der Bauzeit ebenso komplett, bestätigte Ilona Krautwald auf Anfrage unserer Zeitung. Weitere Mieter wollen im sanierten Center Kleidung, Schuhe, Drogerie- und Deko-Artikel anbieten, ferner werde es einen Friseur, einen Zeitungsladen und eine Postagentur geben, blickte Ilona Krautwald voraus. Derzeit sei ein Vermietungsstand von 90 Prozent erreicht. Namen der neuen Anbieter allerdings könne sie noch nicht nennen. Sie stellen sich wie die Bauherrin darauf ein, dass die Wiedereröffnung am 11.11.2021 stattfindet.

Im Nachgang zur großen Baumaßnahme soll voraussichtlich bis ins Jahr 2022 auch im Obergeschoss saniert werden. Ebenso bezieht Verifort Capital das Gebäude am Parkplatz in die Pläne ein. Das Untergeschoss nutzt der Textil-Discounter Kik noch bis zum Einzug in den Panoramablick des Konsums in Weimar-Nord, der für November geplant ist. „Das Nebengebäude werden wir erst im vierten Quartal anfassen“, sagte dementsprechend Ilona Krautwald. Hier gebe es Gespräche dazu, möglicherweise einen Discounter anzusiedeln. Parallel zu all dem werde auch eine neue Tankstelle gebaut. Damit solle Mitte dieses Jahres begonnen werden.

„Wir wollen das Center revitalisieren, weil wir hier ein großes Potenzial sehen“, sagte Krautwald zu der bevorstehenden Investition in zweistelliger Millionenhöhe. Es ist die erste nennenswerte Modernisierung der 1994 erbauten Immobilie, die die Verifort Capital Group Ende 2018 erworben hat.