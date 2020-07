Die Zwei-Felder-Halle in Schöndorf ist wegen eines kapitalen Wasserschadens gesperrt.

Schöndorfs neue Sporthalle nach Wasserschaden gesperrt

Ein schwerer Wasserschaden in der neuen Turnhalle der Bertuch-Berufsschule in Schöndorf hat nicht nur die Zeugnisausgabe der Abiturienten zum Umzug gezwungen. Er wird auf Monate auch den Sportunterricht und den Trainingsbetrieb in Schöndorf beeinträchtigen.

Ende 2017 hatte die Weimarer Wohnstätte den Ersatzneubau (3,8 Millionen Euro) in Betrieb genommen. Die Zwei-Felder-Halle komplettierte die Modernisierung und Sanierung des einst als polytechnische Oberschule errichteten Gebäudes für die Berufsschule (5,4 Millionen Euro).

Wasserschäden waren danach bereits mehrfach bemerkt worden. Sie wurden allerdings undichten Stellen an einer Tür zugeschrieben. Seit ein paar Tagen scheint jedoch festzustehen, dass das Wasser mitten in der Sporthalle durch den Boden eindringt. Davon geht jedenfalls der Immobilien-Eigentümer Weimarer Wohnstätte aus.

Im Zentrum des Interesses stehen die in die Grundplatte eingelassenen Bodenhülsen von Sportgeräten wie etwa dem Reck. Wohnstätte-Geschäftsführer Udo Carstens hat ungeliebte Erfahrung mit solchen Fällen, wenn auch nicht in Sporthallen. Er fürchtet deshalb, dass sich die Ursachensuche über einen längeren Zeitraum hinziehen könnte. Wenn auf jedes Gutachten ein Gegengutachten folge, dann dauere es, bis eine verbindliche Entscheidung dazu gefallen sei, ob der Wasserschaden auf Nutzungs-, auf Planungs- oder auf Baumängel zurückzuführen ist.

An Unterricht und Training in der Sporthalle ist vorerst nicht zu denken. Die schadhaften Stellen wurden freigelegt. Sie sollen möglichst von den nutzbaren Bereichen abgesperrt werden, um die Halle wenigstens einer Restnutzung in den nördlichen und südlichen Randbereichen zuzuführen. Danach, wie die Ursachensuche ausgeht, richtet sich dann die Dimension Schadensbeseitigung.

Von der Sperrung der Sporthalle sind neben den Berufsschülern auch Sportvereine betroffen. So wurde die Halle auch vom KSSV Victoria, vom Schöndorfer SV, vom VfL ‘90 und von der Berufsfeuer für den Dienstsport genutzt. Nur Letztere führt diesen wegen der Corona-Regeln derzeit nicht durch.