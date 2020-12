Schöner Jahresabschluss für Kinder- und Jugendhaus in Apolda

Die Bewohner und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses "An der Glockengießerei" in Apolda bedanken sich für die rege Teilnahme an der Wunschbaumaktion.

Apolda Zumindest für die Kinder und Jugendlichen im Heim „An der Glockengießerei“ in Apolda war endete das Jahr mit einem gelungenen Abschluss. So freuten sich die Bewohner darüber, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Ermöglicht haben dies alle Spender, die bei der Wunschbaumaktion im Rewe-Markt Bunke in Apolda mitgemacht haben.

Am Ende lagen für die Heranwachsenden im Kinder- und Jugendhaus reichlich Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Der Wunschbaum wurde dieses Jahr zum ersten Mal für diesen Zweck aufgestellt.

„Da er aber auf so eine große Resonanz stieß, werden wir versuchen, diese Aktion auch in den kommenden Jahren durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung des für das Heim verantwortlichen Trägerwerks Soziale Dienste in Thüringen.

„Wir möchten uns bei allen, die diese Aktion ermöglicht und daran mitgewirkt haben, bedanken.“ Durch die erfüllten Weihnachtswünsche seien Kinderaugen zum Leuchten gebracht worden.