Bei Einweihung der neuen Schaukelkombination überreichte Petra Seidel den Spendenscheck in Höhe von 4250 Euro an die neue Kita-Leiterin Antje Klemm (r.) im Beisein von Klaus Scholtissek, Vorstandsvorsitzender, und weiterer Vertreter der Diakonie.

Weimar. Petra Seidel, Vorsitzende des Vereins Legefeld aktiv, akquirierte Spenden in Höhe von 4250 Euro, damit der Kindergarten Tröbsdorf wieder eine Schaukel erhält.

Schönstes Weihnachtsgeschenk kommt vier Tage vor Heiligabend

Vier Tage vor Heiligabend gab es am Freitag für die Jungen und Mädchen des Evangelischen Kindergartens Arche Noah in Tröbsdorf bereits ein Weihnachtsgeschenk: Die neue Schaukelkombination wurde eingeweiht. Lange hatten sie darauf warten müssen. Ihre bisherige Schaukel war defekt und kam nicht mehr durch den TÜV. Als Stadträtin Petra Seidel, Vorsitzende des Vereins Legefeld aktiv, davon erfuhr, setzte sie alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. „Ein Kindergarten ohne Schaukel, das geht gar nicht“, erklärt die nach eigener Aussage seit Kindesbeinen sozial engagierte Ortsteilbürgermeisterin von Legefeld.

Einen Scheck über 4250 Euro konnten Seidel und Tabea Schulz, Schatzmeisterin des Vereins, am Freitag überreichen. Davon gab die Sparkasse Mittelthüringen allein 2000 Euro. Darüber hinaus akquirierte Seidel viele kleine und große Sponsoren, um letztendlich die stattliche Summe zu erreichen. „Warum sollen wir als Legefelder Verein nicht anderen helfen“, floss die Hilfe von Ortsteil zu Ortsteil. „Strahlende Kinderaugen“ seien für Seidel der schönste Dank. „Bei der Gestaltung der Außenanlagen müssen wir als gemeinnütziger Träger auf Spenden zurückgreifen“, erklärte Klaus Scholtissek, Vorstandsvorsitzender der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, bei der Übergabe. Die Schaukel fertigte der renommierte Spielgerätehersteller Eibe. Die großzügige Spende reicht sogar noch für weitere Schritte bei der Neugestaltung des Außengeländes.

„Für uns als Träger ist es ein schönes Zeichen, dass wir unterstützt werden“, sagte Scholtissek weiter. Er begrüßte mit Antje Klemm zudem die neue Leiterin der „Arche Noah“. „Nach so langem Ringen ist es einfach wunderbar, dass die neue Schaukel installiert ist“, sagte Klemm, als Tröbsdorferin hatte sie einst selbst den Kindergarten besucht, den sie seit kurzem leitet. „Jetzt ist es wirklich weihnachtlich.“ Auch Elternvertreterin Christin Franke freute sich: „Das finde ich einfach super!“, dankte sie dem Verein Legefeld aktiv und seiner sozial stark engagierten Vorsitzenden. Mit 100 Euro finanzierte der Ortsteilrat Tröbsdorf den Fallschutz.