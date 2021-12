Jens Tietze und Denise Schenke als Nikolaus und Helfer verteilten Schokolade und Obst an die Nordkreis-Kinder.

Schokolade für die Jüngsten in Krautheim und Haindorf

Krautheim/Haindorf. Trotz der Pandemie mussten die Kinder in Krautheim und Haindorf nicht auf eine kleine Nikolaus-Bescherung verzichten.

Die Nikolaus-Tour durch Krautheim und Haindorf ließ sich auch von der Pandemie nicht aufhalten: 108 Schokoladen-Weihnachtsmänner, gesponsert vom Rewe-Markt von Daniela Fischer in Berlstedt, und ebensoviele Mandarinen verteilte der Feuerwehrverein am Montagabend in beiden Dörfern.

Der Tross war schon von Weitem zu hören und zu sehen: Jörg Schenke saß am Steuer des alten, mit Lichterketten geschmückten B-1000 der Feuerwehr, vorweg liefen als Fackelträger sein Sohn Daniel sowie Thomas Schwarz und Marcel Schenke. Jens Tietze war in das Nikolaus-Kostüm geschlüpft, Denise Schenke fungierte als seine Helferin. Tietzes laute Ho-Ho-Ho-Rufe schallten durch die Straßen. Die Krautheimer Kinder hatten sich, über Chatgruppen ihrer Eltern koordiniert, an gut zugänglichen Stellen des immer noch von Baustellen übersäten Dorfes eingefunden. Ortschaftsbürgermeister Christian Meier unterstützte die Aktion mit Weihnachtsliedern über den Dorffunk.

Eine Stunde nach dem Start ging es hinüber nach Haindorf. Dort lief die kleine Bescherung etwas schneller ab: Die Kinder hatten sich rund um den Dorfplatz verteilt und erwarteten den Nikolaus schon ungeduldig.