Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon wieder aufgebrochener Zigarettenautomat im Wald gefunden - Streit eskaliert vor Krankenhaus

Schon wieder aufgebrochener Zigarettenautomat im Wald

In Wäldern um Blankenhain werden laut Polizei in letzter Zeit vermehrt aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden. So auch am Montag. Es handelt sich jeweils um entwendete Automaten aus dem südlichen Weimarer Land und angrenzender Bereiche. Nachdem die Diebe Zigaretten und Geld aus den Automaten entnommen haben, entsorgen sie diese. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 / 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

Mehrfach gegen geparkte Autos gefahren

Erst fuhr er entgegen einer Einbahnstraße, stieß gegen ein parkendes Fahrzeug und fuhr einfach weiter, dann kam ein 80-jähriger Weimarer in seinem Seat zurück und stieß abermals gegen ein geparktes Auto. Nun blieb der Mann am Unfallort, so die Polizei. Da es ihm nicht gut ging, verständigten Zeugen den Rettungsdienst. An den beschädigten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Führerschein des Mannes wurde vorerst beschlagnahmt.

Streit eskaliert vor Krankenhaus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es laut Polizei Montagabend vor der Zentralklinik Bad Berka. Ein 37-jähriger Mann ließ sich von einem Bekannten zur Klinik fahren, da er sich die Hand verletzt hatte. Hinter ihnen fuhr ein 45-jähriger Mann ebenfalls in Richtung der Klinik. Als man da ankam, ging der Jüngere gleich auf den anderen Mann zu und beschimpfte ihn, berichtet die Polizei. Hintergrund sei wohl, dass dieser seiner Meinung nach zu dicht aufgefahren sei.

Die Beschimpfungen und Beleidigungen gipfelten darin, dass der Mann versuchte, mit seiner ohnehin schon verletzten Hand nach dem anderen zu schlagen. Auch im Beisein der mittlerweile informierten Polizisten wurde der 45-Jährige weiter beleidigt. Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Neben seinen Verletzungen zog sich der Mann gestern also auch noch eine Anzeige zu.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region