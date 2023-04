Schoppendorfer Kühe müssen sich noch gedulden

Schoppendorf. Welche Kriterien gelten für Bio-Milch aus Schoppendorf und vor welche Herausforderungen stellt der Klimawandel die Landgut Weimar Bio GmbH?

Raus auf die Weide durften die Milchkühe dann doch nicht: Das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Zumindest für die Vierbeiner, die die regennasse Wiese im Freudentaumel nicht nur ordentlich aufgewühlt hätten, sondern auch mit dem feuchten Futter nicht so recht klargekommen wären. „Wenn ein paar Tage die Sonne geschienen hat, vielleicht nächstes Wochenende, dürfen sie raus“, sagt Hannah Scharfstädt, Geschäftsführerin der Landgut Weimar Bio GmbH, beim Tag des offenen Hofes in Schoppendorf am Wochenende.

Die tiergerechteste Haltung, die es gibt

150 Kühe und 220 Hühner im mobilen Stall beherbergt der Hof, verfügt über 290 Hektar Bio-Fläche, also Grünland und Acker. Von der Geburt an bis hin zur Milch ist hier alles biozertifiziert. Was das bedeutet, erläutert Ute Baumbach vom Interessenverband Gäa für ökologischen Landbau: Jede Kuh habe in etwa ein Drittel mehr Platz als bei konventioneller Tierhaltung und einen eigenen Zugang zu einem Fressplatz.

Laut EU-Öko-Verordnung stehen einer Milchkuh damit mindestens sechs Quadratmeter im Stall zur Verfügung, zudem müssen die Tiere Zugang zu Weide oder Auslauf haben. Weiter dürfe ausschließlich mit Futter aus ökologischer Erzeugung gefüttert werden. Dies und mehr wird einmal im Jahr kontrolliert und das Tierwohl beurteilt. Ist Bio-Haltung schlussendlich tiergerechte Haltung? „Es ist die tiergerechteste Haltung, die es gibt“, sagt Ute Baumbach.

Klimawandel spielt eine immer größere Rolle

Von Frühjahr bis Herbst dürfen sich die Schoppendorfer Milchkühe auf der Weide austoben. Viel Gras statt Kraftfutter. Generell stamme das Gros des Futters von den hiesigen Grünland- und Ackerflächen, auch weil der Zukauf von Bio-Futter teuer sei. Mindestens 60 Prozent der Futtermittel müssen laut Verordnung aus dem Betrieb oder aus regionalen Kooperationen stammen, Tendenz steigend.

Geschäftsführerin Hannah Scharfstädt (links) und Ute Baumbach von der Interessengemeinschaft Gäa bei der Ansprache im Bio-Landgut Weimar in Schoppendorf. Foto: Marvin Reinhart

Hannah Scharfstädts Ziel ist es, die Tiere gänzlich mit Futter aus eigener Erzeugung zu versorgen. Der Klimawandel spiele dabei aber eine immer größere Rolle: „Es gibt immer mehr Extremsituationen“, merkt Hannah Scharfstädt. „Im vergangenen Jahr hat es sehr wenig geregnet. Wenn, dann nur lokal, und bei uns eigentlich gar nicht.“

Das führte zu Futterknappheit. „Klar hat es früher auch schon trockene Jahre gegeben, aber diese gibt es nun immer häufiger“, gibt die Geschäftsführerin zu bedenken.

Krisen führen zu Umdenken in Teilen der Gesellschaft

Immerhin führt der Klimawandel in Teilen der Gesellschaft zu einem Umdenken: Bio-Lebensmittel und regionale Produkte würden dieser Tage mehr nachgefragt. „Ich denke, da gibt es einen eindeutigen Trend, auch aufgrund der aktuellen Krisen.“ Gerade der regionale Bezug von Nahrungsmitteln rücke wieder mehr ins Bewusstsein.

Auch deswegen solle die Trinkmilchverarbeitung möglichst bald vor Ort ermöglicht werden. Bisher werde die Milch zur Verarbeitung noch nach Sachsen-Anhalt gefahren. Zusammen mit dem externen Partner, der Brotklappe, sei eine „Bürgermolkerei“ im Entstehen, eine Art bürgerliche Genossenschaftsmolkerei in Weimar.

Derzeit werde das Prinzip schon erprobt. Bis es soweit ist, kann die Milch aus Direktverarbeitung aber auch in der Milchtankstelle am Hof mitgenommen werden.