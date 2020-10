Vom Nachbargrundstück aus rückten die Feuerwehr und ein Schornsteinfeger per Drehleiter dem Feuer zu Leibe.

Tromlitz. Ein Brand sorgte am Donnerstag für Aufregung im kleinen Blankenhainer Ortsteil Tromlitz und rief gleich drei Feuerwehren auf den Plan.

Schornstein in Tromlitz sprüht glühend heiße Funken

Ein Schornsteinbrand sorgte am Donnerstagnachmittag für Aufregung in Tromlitz: Gleich drei Feuerwehren rückten in den kleinen Blankenhainer Ortsteil aus. Kurz nach 16.30 Uhr ging die Meldung bei der Rettungsleitstelle ein, die neben der Stützpunktfeuerwehr der Lindenstadt auch die Kameraden aus Keßlar/Lotschen sowie Groß- und Kleinlohma alarmierte.