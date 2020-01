Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schräges Trio singt Samstag im Mon Ami

Nachdem die für ihren schrägen Humor bekannten „Glockenhell-Engel“ Dirk Wendelmuth, Felix Walleitner und Helfried Schmidt in den vergangenen Jahren bereits öfters bei einer Modenschau in Weimar, in Altenburg, Taubach und sogar einmal in Erfurt aufgetreten sind, wollen sie „mit dem Tourauftakt 2020 jetzt richtig durchstarten und ihre internationale Karriere vorantreiben“. So heißt es in der Ankündigung für das Konzert am Samstag im Mon Ami.

Sie versprechen, die allerschönsten Melodien und Lieder ausgegraben und zusammengetragen zu haben. Die „Glockenhell-Engel“ singen und spielen in der ihnen eigenen Art Werke von Rummelsnuff, Manuel Stahlberger, Helge Schneider, Lou Reed und vielen anderen.

Samstag, 4. Januar, 20 Uhr; Mon Ami; Karten: 8 Euro, erm. 5 Euro, WP vorab in der Tourist-Information sowie an der Abendkasse