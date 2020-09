Schriften von Eckermann neu publiziert

Seine „Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens” machten den 1792 in Winsen an der Luhe geborenen Dichter und Schriftsteller Johann Peter Eckermann schon zu seinen Lebzeiten weit über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus bekannt. In seiner niedersächsischen Geburtsstadt wird seit vielen Jahren Eckermann- und damit auch Goetheforschung betrieben. Die Ergebnisse fanden ihren Niederschlag in mehreren Publikationen. In diesem Jahre nun erschien ein Band mit wiederentdeckten Texten aus Eckermanns Feder, darunter das unbekannte, aber wohl wundervollste Gedicht aus seiner Weimarer Zeit, die Eloge „An Goethe. Am Abend des Siebenten Novembers 1825 nach Aufführung Seiner Iphigenie”. Die vom Winsener Heimat- und Museumsverein verlegte Neuerscheinung „Verwandte Seelen, edle Meister” macht unbekannte Arbeiten Eckermanns wieder zugänglich, rundet das Bild seines literarischen Schaffens weiter ab und liefert abwechslungsreiche Einblicke in das kulturelle Leben einer im Umbruch befindlichen Zeit.

Taschenbuch, 139 Seiten, 9,80 €, ISBN 978-3-946053-16-3