Schritt zum Spielparadies für Kinder aus dem Weimarer Land

Eine Spielelandschaft, die Kinder aus der Region Weimar und Weimarer Land mit und ohne Behinderung in Ferienfreizeiten gemeinsam nutzen können: Auf dem Weg zur Realisierung dieses Projektes ist die A.T.ze gGmbH einen großen Schritt vorangekommen. Das gemeinnützige Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeitern, das vor allem Schul- und Freizeitbegleitung für gehandicapte Kinder und Jugendliche in der Region anbietet, hat mit dem Eselhof in Elxleben (Kreis Sömmerda) einen festen Partner für Ferien-Angebote mit Tierbegleitung. Neben Eseln gibt es dort auch Alpakas, Schweine und vieles mehr. Jetzt soll für 14.000 Euro eine Spielelandschaft hinzukommen, finanziert ausschließlich aus Spenden. Die größte ist jetzt offiziell eingetroffen: Holger Keitel von der Firma SGHG Ingenieure aus Jena übergab vor wenigen Tagen einen symbolischen Scheck über 10.000 Euro. Einen weiteren Teil der Kosten will die Firma Geotechnik GmbH aus Weimar übernehmen.

Den Auftrag für die Spielelandschaft hat der Possendorfer Architekt und Künstler Michael Brehme bekommen, der schon diverse Projekte dieser Art in der Region realisierte. Das A.T.ze-Grundprinzip der Teilhabe soll auch hier zum Einsatz kommen: Die Kinder bekommen kein fertiges Objekt hingestellt, sondern sollen das Spielehäuschen mit eigenen Ideen mitgestalten und -bauen. Die Verantwortlichen um die A.T.ze-Geschäftsführerinnen Sylvia Koppe und Sabine Tietze hoffen nun, dass das Pandemie-Geschehen im April wieder Ferienfreizeiten zulässt.