Schulanmeldung in Weimar ab 7. Dezember komplett kontaktlos

Für alle Weimarer Kinder, die am 1. August 2021 sechs Jahre alt sind, kann am Montag, 7. Dezember, die Schulanmeldung beginnen. Angesichts der geltenden Kontaktbeschränkungen stehen ab da die Formulare auf den Internetseiten des Schulamtes Mittelthüringen sowie der Stadt Weimar. Sie müssen von den Eltern eigenständig heruntergeladen, ausgefüllt und in der Schule bis 15. Dezember durch Einwurf in den Briefkasten oder Versand eingehen. Alternativ liegen ab 7. November zudem Formulare in der Poststelle des Schulamtes Mittelthüringen (Schwanseestr. 9 - 11, Haus A, Eingangsbereich) aus.

Für die Schuluntersuchung bekommen Kinder in Tageseinrichtungen dieses Mal den Termin direkt von dort mitgeteilt. Anderenfalls müssen Eltern per E-Mail einen Termin vereinbaren: svenja.sieglerschmidt@stadtweimar.de.

www.stadt.weimar.de/stadtverwaltung/organisationseinheit/schulverwaltung-20/