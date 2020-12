Schule verwüstet - sehr junger Süßigkeitendieb - Unbelehrbar und mit 2,7 Promille

Scheibe von Fahrradgeschäft mit Stein versucht einzuwerfen

Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zu Montag in der Heinrich-Heine-Straße in weimar. Vermutlich mit einem Stein versuchten ein oder mehrere Täter die Schaufensterscheibe eines Fahrrad-Geschäftes einzuwerfen. Aufgrund der Art und Weise der Verglasung hielt die Scheibe der Zerstörungswut aber stand. Zutritt gelang niemandem zum Geschäft. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Seat zerkratzt

Im Zeitraum zwischen 22. und 28. Dezember beschädigte ein unbekannter Täter in Weimar Nord den Pkw einer 32-Jährigen. Der Seat war auf einer der Parkflächen vor den Wohnblöcken abgestellt, als sich jemand daran zu schaffen machte. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte der Täter die Fahrerseite des Wagens und die Kofferraumklappe. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Auch hier ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen.

Randalierer in Schule

Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung nahmen Polizisten am Montag in Schöndorf auf. Über die Weihnachtsfeiertage verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zum Gelände der Berufsschule. Hier beschmierten sie Fenster, Wände, Steinbänke mit Schriftzügen. Zudem beschädigten sie die Wand des Gebäudes mit einem unbekannten Gegenstand.

Nach ersten Erkenntnissen wird von einer Schadenshöhe von insgesamt ca. 10.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Junger Süßigkeitendieb

In Weimar West wurde Montagnachmittag ein Ladendieb erwischt. Abgesehen hatte es der Dieb auf Süßigkeiten. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Identität des 13-Jährigen mussten seine Eltern bestätigten. Ob es sich um eine Mutprobe handelte, konnte nicht geklärt werden. Es bleibt aber - so die Polizei - zu hoffen, dass die Situation den Jungen geprägt hat und er in Zukunft auf solche Abenteuer verzichten kann.

Unbelehrbar und mit 2,7 Promille

Bei einer Verkehrskontrolle in der Utenbacher Straße in Apolda wurde am Montag gegen 19:15 Uhr ein VW Polo angehalten. Dabei wurde nicht nur festgestellt, dass der 52-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern zudem noch einen Atemalkoholwert von 2,73 Promille aufwies. Nach der Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ca. 2 Stunden später wurde festgestellt, dass der Pkw nicht mehr am Abstellort stand. Daraufhin wurde der 52-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht. In der Nähe wurde auch der VW Polo festgestellt.

Auf Nachfrage machte er widersprüchliche Angaben zum Fahrer des Fahrzeuges, trug aber den Zweitschlüssel bei sich. Durch den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde daraufhin die doppelte Blutentnahme zwecks Rückrechnungsgutachten angeordnet. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Corona-Party gestoppt: Polizei beendet illegale Geburtstagsfeier in Weimar

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen