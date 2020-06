Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulranzenaktion erleichtert 80 Erstklässlern den Schulstart

Das Deutsche Kinderhilfswerk verteilt 80 Schulranzen an Erstklässler in Weimar. Damit soll Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen ein guter Schulstart ermöglicht werden. Die Schulranzen sind gefüllt mit Federmappen, Buntstiften, Schulheften und einem Sportbeutel. Die Verteilung übernimmt das Kinderhaus Weimar, Kontaktstelle des Deutschen Kinderhilfswerkes.

„Mit unserer Schulranzenaktion wollen wir Kindern aus einkommensschwachen Familien den Schulalltag erleichtern, damit sie ihren Spaß am Lernen behalten“, betont Claudia Keul, Stabsstelle Kindernothilfe und Förderungen des Deutschen Kinderhilfswerkes. In Deutschland wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. „Nach wie vor ist die Kinderarmut in Weimar viel zu hoch. Und die Corona-Krise wird die Situation voraussichtlich noch verschärfen. Deshalb freue ich mich als Leiterin des Kinderhauses Weimar sehr über die Schulranzenaktion in unserer Stadt. So wird diesen Kindern ein guter und schöner Start in ihr Schulleben ermöglicht, und auch den Eltern wird der Schulstart ihrer Kinder etwas erleichtert.“, sagt Ramona Zander, Leiterin des Kinderhaus Weimar.