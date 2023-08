Bei der Übergabe der Möhrchenhefte an die Klasse 3b der Pestalozzi Grundschule Anfang Juli.

Schulstart mit dem „Möhrchenheft“ in Weimar und Thüringen

Weimar. Stadt Weimar unterstützt das „Möhrchenheft“ finanziell mit 1500 Euro.

Viele Thüringer Schülerinnen und Schüler können Ende August wieder mit dem nachhaltigen Hausaufgabenheft „Möhrchenheft“ in das neue Schuljahr 2023/ 2024 starten. Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz unterstützt zum fünften Mal infolge das Bildungsangebot für Schulkinder der Klassenstufen eins bis vier. Es enthält dieses Jahr Informationen und Anregungen zu Gerechtigkeit, fairem Handel und Globalisierung, teilt die Stadtverwaltung Weimar in einer Presseinformation mit.

Umweltministerium fördert das Projekt mit 80.000 Euro

In Thüringen ist das Möhrchenheft seit 2014 etabliert. Das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz fördert das nachhaltige Projekt mit über 80.000 Euro. Insgesamt zwölf Thüringer Landkreise und Städte unterstützen das Projekt ebenfalls finanziell, Weimar ist mit 1500 Euro daran beteiligt, heißt es weiter von der Stadt.

Bereits zum dritten Mal fördert auch die Stiftung Naturschutz Thüringen die kostenlose Ausgabe der Möhrchenhefte. Insgesamt wurden knapp 32.000 Hefte vor den großen Schulferien an 225 Thüringer Schulen verteilt. Stellvertretend für die 32.000 Thüringer Mädchen und Jungen erhielt die Pestalozzi-Schule in Weimar bereits am 4. Juli bei einer öffentlichen Übergabe die neuen Möhrchenhefte.