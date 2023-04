Foto: The Picks / Regelschule Blankenhain

Schultheatertage beginnen in Weimarer Stellwerk und DNT

Weimar. Kostenfreie Veranstaltungen gibt es bis Donnerstag, 27. April, in Weimar.

Nachdem in den vergangenen Jahren coronabedingt kaum eine Schultheatergruppe proben konnte, nehmen nun wieder mehr Gruppen an den Weimarer Schultheatertagen teil. Das teilt das Stellwerk mit. Die Schultheatertage finden von diesem Dienstag bis Donnerstag bereits zum 27. Mal statt und werden gemeinsam vom Stellwerk Junges Theater und Junges DNT veranstaltet.

Das Festival bietet Schultheatergruppen, -kursen oder -AGs die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse unter professionellen Theaterbedingungen auf der Stellwerk-Bühne und der Studiobühne des DNT aufzuführen. Die acht teilnehmenden Gruppen mit je 15 bis 20 Schülern zeigen vielfältige Präsentationen: Von Märchen über eine Bearbeitung von Shakespeares „King Lear“ sind auch ganz eigene Stückentwicklungen zu erleben.

Zur Teilnahme an den Schultheatertagen gehören ein Gruppen-Coaching durch professionelle Berater des Stellwerks und des DNTs sowie ein Workshopprogramm und die Aufführung auf den Profibühnen. So sollen die Schüler und deren Lehrkräfte in einen Austausch mit anderen Akteuren kommen und mehr Input für die eigene Arbeit erhalten.

Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei. Um eine Vorabreservierung über karten@stellwerk-weimar.dewird gebeten. Das Programm gibt es unter www.stellwerk-weimar.de