Schwark kandidiert für die CDU in Isseroda

Isseroda. Mit Konstantin Schwark hat ein erster Bewerber seine Kandidatur für die Ortschaftsbürgermeisterwahl in Issseroda verkündet.

Konstantin Schwark will Ortschaftsbürgermeister in Isseroda werden: Die CDU nominierte den 22-jährigen Physikstudenten in einer Aufstellungsversammlung einstimmig für die Kommunalwahl am 12. Juni. Er ist damit erster Kandidat für dieses Ehrenamt, nachdem der langjährige Bürgermeister und amtierende Ortschaftsbürgermeister Ralf Lober bereits im Januar seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt hatte. Schwark ist trotz seiner Jugend schon eine feste Größe in der Kommunalpolitik: Er ist seit 2019 Gemeinderat, zuerst in Isseroda, dann in der Landgemeinde Grammetal. Für diese koordiniert er seit Kurzem die Arbeit der Dorfkümmerer und betreut den Isserodaer Auftritt im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Er ist zudem Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Weimarer Landes.