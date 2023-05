Schweizer Organist gastiert in Denstedt

Denstedt. Martin Huggel aus Küsnacht spielt am späten Sonntagnachmittag Werke von Barock bis Romantik.

Der Schweizer Organist Martin Huggel gibt am Sonntag, 7. Mai, ab 17 Uhr ein Konzert an der Liszt-Orgel in Denstedt. Auf dem Programm mit dem Titel „Barock bis Romantik“ stehen Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Max Reger, César Franck und Franz Liszt – von Letzterem erklingen Präludium und Fuge über B-A-C-H). Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Der Musiker aus Küsnacht hat sich bereits in den 1980er-Jahren während seines Wirkens am Zürichsee für die Restaurierung von Kirche und Orgel in Denstedt eingesetzt. Der Konzertbesuch kann mit einem Besuch in „Clauders Mühlencafé“ verbunden werden, das am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Kontakt zum Mühlencafé: 03643/42 18 06