Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der B85 im südlichen Weimarer Land.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Unfall mit Motorrad bei Blankenhain

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 16.10 Uhr auf der B85. Er fuhr zwischen Lengefeld und Blankenhain in der Kurvenkombination aus ungeklärter Ursache geradeaus in die Leitplanke und wurde von seiner BMW geschleudert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bewusstlos und kam nach der Erstversorgung umgehend in eine Klinik. Ortsteilwehren aus Blankenhain sicherten den Einsatzort ab, nahmen Flüssigkeiten auf und halfen bei der Bergung der Maschine. Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt.

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der B 85 im südlichen Weimarer Land. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Laut ersten Erkenntnissen war der Mann auf Bundesstraße 85 aus Lengefeld kommend unterwegs. Oberhalb von Blankenhain habe er aus noch ungeklärter Ursache nicht der Kurvenführung gefolgt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Er fuhr mit seiner BMW-Maschine geradeaus in die Leitplanke und wurde von seinem Motorrad geschleudert. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Bei einem schweren Unfall nahe Lengefeld im Weimarer Land ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden. Foto: Fabian Peikow



Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bewusstlos und wurde nach der Erstversorgung umgehend in eine Klinik gefahren. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Ortsteilwehren aus Blankenhain sicherten die Einsatzstelle ab, nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf und halfen bei der Bergung der Maschine. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow



Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow



Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow



Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke: Schwer verletzt Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt. Foto: Fabian Peikow