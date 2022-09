Schwerstedter Oktoberfest diesmal im Saal

Schwerstedt. Die Organisatoren der Schwerstedter Feuerwehr gehen angesichts der Wetterprognosen auf Nummer sicher.

Der gesellige Herbst-Höhepunkt im Nordkreis geht diesmal auf Nummer sicher: Der Feuerwehrverein Schwerstedt, wie immer unterstützt von Kirmesgesellschaft und Ortschaftsrat, hat das diesjährige Oktoberfest am Samstag, 17. September, angesichts der unsicheren Wetterprognosen vorsichtshalber in den Gemeindesaal verlegt. Tradition ist ansonsten ein Bierzelt auf dem nahen Gelände am Weidenteich. Los geht es wie immer 17 Uhr. Wie gewohnt gibt es reichlich zu trinken und typische Oktoberfest-Spezialitäten für das leibliche Wohl sowie die passende musikalische Untermalung. Zumindest für einen Abend wollen die Schwerstedter die Beschwerlichkeiten durch die langwierige Abwasser-Baustelle und die allgegenwärtige Energiekrise hinter sich lassen.