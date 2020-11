Weimar. Ab dem 9. November können sie rund 1200 Kinder aus 24 Schulen in Weimar und dem Kreis Weimarer Land wieder nutzen.

Schwimmhalle in Weimar öffnet wieder für Schul-Unterricht

Rückzug vom kompletten Lockdown in der Weimarer Asbach-Schwimmhalle: Sie kann ab Montag, 9. November, wieder für den Schwimmsport genutzt werden. Für den allgemeinen Badebetrieb bleibt sie geschlossen. Das haben die Stadt und die Stadtwirtschaft als Betreiberin am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.