Schwungfabrik erhält Kinderrechtspreis

Überrascht zeigten sich die Initiatoren der Schwungfabrik, dass sie bei der ersten Nominierung sogleich mit dem Weimarer Kinderrechtspreis geehrt worden sind. Erst seit August dieses Jahres bietet der Trägerverein in der Milchhofstraße ein vielfältiges Angebot und ist Heimat unter anderem von Tasifan, Stellwerk und WE-Dance, ebenso vom Projekt Sport gegen Gewalt des Teams Jugendarbeit. Initiiert von WE-Dance, fanden sie in der umgebauten und sanierten Fabrikhalle die von allen seit langem gesuchten Räumlichkeiten für Workshops, Training und Auftritte.

Kinderjury überzeugte der neue Freizeitort sofort

Die diesjährige Kinderjury aus der Klasse 6a der Gemeinschaftsschule Carl Zeiss überzeugte der Freizeitort für junge Weimarer sofort. In ihrer Laudatio erinnerten die Kinder daran, wie wichtig ihnen Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention ist: das Recht auf Spiel und Freizeit.

Die Künstlerin Katja Weber, die in der Schwungfabrik mit ihrem Verein „Die bunte Brücke“ unter anderem Action Painting anbietet, nahm im Mon Ami stellvertretend für den Trägerverein den Preis – dotiert mit 300 Euro Preisgeld und einer von Kindern gestalteten Skulptur – entgegen.

Sechs Nominierte wurden im Mon Ami ebenso geehrt

Die Kinderjury ehrte zur Preisverleihung auch alle weiteren sechs Nominierten. Über Anerkennungen freuten sich Yasmina Budenz vom Miniverlag Buchkinder Weimar, die Weimarer Gruppe von „Fridays for Future“, die Kinderzahnarztpraxis Manja Mende, der Vorlese-Pate des Kindergartens Sackpfeife, Klaus Dylus, sowie die Initiative „Zusammen lernen“, die Kindern aus dem arabischen Sprachraum die Möglichkeit gibt, Traditionen und Schrift ihrer Heimat kennenzulernen.

Zweiter Preis ging an Familienwohngruppe

Der zweite Preis, ein Kinderrechte-Koffer, ging an die Weimarer Familienwohngruppe der „aktion wandlungswelten“. Sie unterstützt Eltern mit psychischen Erkrankungen dabei, dennoch den Alltag mit ihren Kindern zu bewältigen und stellt deren Versorgung bei psychischen Krisen sicher. Außerdem leistet die gemeinnützige GmbH Aufklärungsarbeit bei den Kindern und Angehörigen und unterstützt die Betroffene auch dabei, ihre sozialrechtlichen Ansprüche durchzusetzen.

Bürgermeister Ralf Kirsten hob in seinem Grußwort hervor, wie wichtig die Akteure für Kinderrechte in der Stadt Weimar sind. Außerdem lobte er das Engagement des Kinderbüros, das seit 1991 für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in der Stadt Weimar eintritt und den Kinderrechtspreis seit 1996 vergibt.

Minna, Elina und Isabella haben mit ihren Motiven zu den Kinderrechten den diesjährigen Malwettbewerb gewonnen. Foto: Heiko Hellmann

Drei Mädchen haben den Malwettbewerb zum Preis gewonnen

Die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß gratulierte zur Veranstaltung auch Minna, Elina und Isabella, die mit ihren Motiven zu den Kinderrechten den diesjährigen Malwettbewerb gewonnen hatten. Ihre Bilder sind nun auf Postkarten gedruckt und informieren damit über das Recht auf Mitbestimmung, auf besondere Fürsorge bei Behinderung und angemessene Lebensbedingungen.

Für das musikalische Rahmenprogramm verantwortlich zeigte sich die Banda der Escola popular. Mit einem leckeren Buffet von der „SAG Lecker“ des Staatlichen regionalen Förderzentrums Weimar und zahlreichen Gesprächen konnten große und kleine Gäste sowie die Geehrten den festlichen Anlass gemütlich ausklingen lassen.