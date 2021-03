Sechs Bäume sind schon osterfein in Blankenhain

Heraus aus dem dunklen Keller, hinein ins Tageslicht ging es in dieser Woche für die letzten der 1111 bunt bemalten Ostereier in Blankenhain. Frank Jogmin und Thorsten Hoyme nahmen sich der Aufgabe an und bescherten somit der Blankenhainer Sophienstraße einen bunten Farbklecks in der sonst so tristen Zeit. Einen ganzen Nachmittag lang hatten die beiden damit zu tun, die zerbrechlichen Eier an sechs Bäumen in der Fußgängerzone aufzuhängen. Jetzt hoffen sie, dass der angekündigte starke Wind der nächsten Tage die Oster-Deko nicht zu stark in Mitleidenschaft zieht.