Eine Woche nach dem Bundesstart läuft am 30. Juli auch im Lichthaus-Kino der Film „Edison – Ein Leben voller Licht" an.

Sechs Filmstarts im Lichthaus-Kino

Mit sechs Neustarts in den nächsten zwei Wochen und weiteren Open-Air-Filmen nähert sich das Lichthaus-Kino wieder „vertrauten Umständen“. Normal, betonte Mit-Geschäftsführer Dirk Heinje, laufe der Betrieb aber noch nicht: „Die Abstandsregelungen im Kinosaal bleiben hart – für uns zumindest.“ Allerdings hätten sich die Besucherzahlen angesichts des sonnigen Wetters bereits fast wieder normalisiert.

Am 30. Juli läuft im Lichthaus „Auf der Couch in Tunis“ an, ebenso „Edison “ – ein Leben voller Licht“ und „Weltreise mit Buddha“. Der Film „Master Cheng in Pohjanjoki“ wird am 1. August open air im Hof der Alten Feuerwache gezeigt und ab 6. August im Kino. Von da an präsentiert das Haus zudem „Wir beide“ und „Als wir tanzten“.