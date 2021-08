Sechs Pferde reißen aus - Diebeslager ausgehoben - Aggressiver Ladendieb verletzt Mitarbeiterin mit Ball

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Sechs Pferde reißen aus

Samstagmorgen beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 5 bis 5.30 Uhr in Mönchenholzhausen den Zaun einer Pferdekoppel. Daraufhin verließen sechs Pferde die Koppel und liefen in Richtung B7. Beamte konnten die Pferde auf einem Feld in Höhe der Abfahrt Mönchenholzhusen einfangen. Zu einem Betreten der Fahrbahn bzw. Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch die Pferde kam es nicht.

Graffiti-Täter gestellt

Samstagmorgen gegen 2 Uhr informierte ein Lokführer die Polizei, dass es im Bereich der Gleise am Bahnhof Weimar nach Farbe riechen soll. Polizeibeamte stellten ein frisches, großflächiges Graffiti an einem Triebfahrzeug der Bahn fest. In der Nähe lag eine Sprühdose in entsprechender Farbe. Auf dem Bahnsteig konnte ein 42-jähriger Mann mit passender Farbe an Händen und Kleidung gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde ein Farbsprühkopf aufgefunden. Eine Anzeige gegen ihn wurde gefertigt.

Diebeslager aufgehoben - Mann landet im Gefängnis

Freitagvormittag vollstreckten die Polizeibeamten einen Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen. Der Gesuchte konnte in der Wohnung einer Bekannten in der Berliner Straße festgestellt werden. In der Wohnung wurden weiterhin diverse entwendete und unterschlagene Fahrräder, Personaldokumente und Mobiltelefone sichergestellt. Weiterhin wurden geringe Mengen an Drogen gefunden. Der 31-Jährige konnte die Geldstrafe für den Haftbefehl nicht bezahlen, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Aggressiver Ladendieb verletzt mit Ball Mitarbeiterin und landet im Gefängnis

Freitagabend begab sich ein 33-Jähriger trotz Hausverbots wegen eines Diebstahls in einen Einkaufsmarkt in der Friedenstraße in Weimar. Dort entwendete er ein Päckchen Tabak und wollte den Markt verlassen. Er wurde dabei durch einen Marktmitarbeiter beobachtet und in das dortige Büro gebeten. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt.

Der 33-Jährige wurde vor dem Eintreffen der Polizeibeamten gegenüber den Mitarbeitern immer aggressiver und beleidigte sie. Außerdem versuchte er das Büro zu verlassen. Er nahm daraufhin einen zufällig herumliegenden Ball und schoss diesen mit dem Fuß mehrfach in Richtung der Mitarbeiter des Marktes, wobei eine Mitarbeiterin leicht verletzt wurde.

Weiterhin wurde bei der Durchsuchung bei dem Ladendieb ein Einhandmesser aufgefunden. Da er die Geldstrafe zum bestehenden Haftbefehl nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

