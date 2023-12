Tobias Schüfer begibt sich auf Spurensuche

Weihnachten, das Fest des Friedens. Und unsere Sehnsucht nach Frieden wird nur größer, je mehr sich Kriege und Konflikte in der Welt ausbreiten. Weihnachten, das Fest des Friedens. Auch viele Paare und Familien verbinden mit Weihnachten die Hoffnung, dass es zu Hause oder später bei den Besuchen halbwegs friedlich bleibt.

Weihnachten, das Fest des Friedens. Für Jesus, der geboren wird, werden die Menschen später zahlreiche Titel finden. Einer der schönsten wird sein: „Friedefürst“. Und am Abend seiner Geburt erschienen die Engel und verkündeten „Friede auf Erden“.

Tobias Schüfer ist Regionalbischof im Sprengel Erfurt der evangelisch-lutherischen Kirche in Mitteldeutschland. Foto: Privat / Weimar

Auch dieses Weihnachten wird nicht bei allen Menschen auf Erden Friede sein. Aber Spuren dieses Friedens finden wir überall. Wo Waffen schweigen – wenigstens ein paar Tage. Wo Geiseln heimkehren. Wo um soziale Gerechtigkeit gerungen wird. Wo ein „Entschuldige bitte!“ zugeschlagene Türen wieder öffnet. Wo ein Besuch die Einsamkeit aufbricht. Kleine Zeichen eines viel größeren Friedens, den Gott uns allen verspricht.

Vieles davon können wir nicht selbst machen. Es wird uns geschenkt. Und dann gibt es Friedenszeichen, die wir aktiv zu uns holen und weitertragen können. Das Friedenslicht von Bethlehem gehört dazu. Jedes Jahr in der Adventszeit entzündet ein Kind in der Geburtskirche in Bethlehem ein Licht. Von dort aus wird das Licht in viele Länder, Städte und Dörfer gebracht und dort verteilt – sicher auch in Ihrer Nähe.

Das Licht erinnert an die Geburt Jesu und die Botschaft der Engel. Und es ermutigt, nach den kleinen Zeichen des großen Friedens Ausschau zu halten. Denn Spuren dieses Friedens finden sich überall.





