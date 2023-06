Unter fachkundiger Anleitung eines Zweiradmechanikers können Kinder in Tröbsdorf ihre Räder selbst und kostenfrei reparieren.

Selbsthilfe bei der Fahrradreparatur in Tröbsdorf

Weimar. Kinder und Jugendliche können ab Mittwoch ihre Fahrräder unter fachkundiger Anleitung in Tröbsdorf selbst reparieren.

Wer im Frühjahr das Fahrrad zur Reparatur bringen möchte, muss oft mit langen Wartezeiten rechnen. In Tröbsdorf wurde mit einem Selbsthilfe-Projekt Abhilfe geschaffen.

„Für Kinder und Jugendliche haben wir für zunächst diese Saison eine Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt in Tröbsdorf etabliert“, teilt Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf mit. Unter fachkundiger Anleitung eines Zweiradmechanikers können Kinder ab zehn Jahren die Räder selbst und kostenfrei reparieren. Werkzeug und Material werden zur Verfügung gestellt.

Auftakt ist an diesem Mittwoch, 7. Juni, 16 bis 18 Uhr, vor dem Jugendzimmer in Tröbsdorf. Die Aktion werde dann im Zweiwochen-Takt weitergeführt, heißt es in einer Mitteilung.