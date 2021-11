Selbsthilfegruppe bei Leberkrankheiten in Weimar vor Gründung

Weimar. Das erste Treffen soll am 15. November im Otto-Neururer-Haus stattfinde. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig.

Lange geplant, soll sie jetzt in die Tat umgesetzt werden: die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Lebererkrankungen in Weimar. Darüber informierte Marietta Wachholz, ehrenamtliche Kontaktstellenleiterin der Deutschen Leberhilfe. Meist seien Betroffene aus Unwissen isoliert, berichtete sie. In der Gruppe sollen sich die Mitglieder gegenseitig helfen, gemeinsame Aktivitäten planen sowie Informationen sammeln.

Beim ersten Treffen am Montag, 15. November, ab 15 Uhr im Otto-Neururer-Haus (Paul-Schneider-Str. 5) sollen der Bedarf sowie mögliche Ziele ausgelotet werden. Anmeldung über Marietta Wachholz unter jettawa2002@yahoo.de, Telefon: 03643/418709, oder über die Stadt Weimar, Telefon: 03643/762753, selbsthilfe@stadtweimar.de.