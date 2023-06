Selbsthilfegruppe für Menschen mit Angststörung soll in Weimar gegründet werden

Weimar. Ein erstes Treffen ist für Anfang Juli in Weimar angedacht.

Angst ist wichtig. Sie will vor Gefahren schützen. Aber was, wenn die Angst aus dem Ruder gelaufen ist? Wenn sie in einem hochkriecht in Momenten, die keinerlei Gefahr darstellen? Diese merkwürdige Angst macht noch mehr Angst. Und man vermeidet immer mehr Situationen, die „gefährlich“ werden könnten. In Weimar möchte sich daher eine Selbsthilfegruppe gründen für Menschen mit einer Angststörung. „Gemeinsam wieder mutiger werden“ ist die Idee. Ein erstes Treffen ist für Anfang Juli angedacht. Informationen gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle, Markt 13/14, Telefon: 03643/762753, selbsthilfe@stadtweimar.de. Ansprechpartnerin ist Katja Kliewe.