Seminare geben digital Einblick

Aufgrund der derzeit eingeschränkten Bedingungen findet das Schnupperstudium an der Bauhaus-Universität Weimar vom 9. bis 13. November in digitaler Form statt. Das wurde am Freitag aus der Universitätsleitung mitgeteilt. Der Vorteil: Studieninteressierte müssen sich für die einzelnen Veranstaltungen nicht anmelden, sondern können einfach zum jeweiligen Termin an den Online-Seminaren teilnehmen. Das Programm besteht aus Liveveranstaltungen und vorproduzierten Angeboten. Da sich die Veranstaltungen vor allem an Schülerinnen und Schüler richten, finden sie täglich zwischen 15 und 18 Uhr statt. Die vorproduzierten Informationsangebote stehen zum Teil bereits ab sofort, spätestens ab Montag auf der Website des Schnupperstudiums zur Verfügung: https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/kennenlernangebote/schnupperstudium-digital/

Für die Teilnahme an den Liveprogrammen brauchen die Teilnehmenden nicht zwingend einen Rechner mit Kamera oder Mikrofon. Die Kommunikation während der Veranstaltungen findet über einen separaten Chat statt. Dort können Fragen ins Forum gestellt werden, die die Referierenden entweder direkt oder im Anschluss an das Online-Seminar beantworten. Weitere Fragen beantwortet Studienberater Christian Eckert per Telefon oder E-Mail.

Tel.: 03643/582358, E-Mail: christian.eckert@uni-weimar.de.