Seniorenfahrt von Weimar zum Bergpark Wilhelmshöhe

Weimar. Anmeldung für Ausflug am 15. Juni ist bei drei Terminen in West und Nord möglich.

Für eine Tagesfahrt am 15. Juni nach Kassel können sich Interessierte jeweils von 10 bis 12 Uhr am 27. und 4. Mai im Bürgerzentrum West oder am 2. Mai im Awo-Stübchen (Ettersburger Str.) anmelden. Ziel sind die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe. Abfahrt ist 6.45 Uhr an der Bushaltestelle Heldrunger Straße, 6.55 Uhr an jener in der Budapester Straße sowie 7 Uhr an der katholischen Kirche. Die Unkosten betragen 63 Euro plus Dieselzuschlag. Kontakt unter Telefon: 0170/8436136.