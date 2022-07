Serenadenkonzert im Herderhof Weimar

Weimar. Der Bach-Chor und das Stadtkirchenorchester Weimar verabschieden sich mit einem Serenadenkonzert am Sonntag,10. Juli, um 18 Uhr in die Sommerpause.

Mit einem Serenadenkonzert verabschieden sich der Bach-Chor und das Stadtkirchenorchester am Sonntag, 10. Juli, um 18 Uhr in die in die Sommerpause. Im Zentrum des Programms stehen neben Werken von Mozart und Mendelssohn Bartholdy auch das sogenannte „Utrechter Te Deum“ von Händel. Solisten sind Friederike Beykirch, Dorothea Zimmermann, Tobias Schäfer und Oliver Luhn. Der Ausklang des Konzerts ist eine nun schon mehrjährige Tradition: Gemeinsam mit dem Publikum wird „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kirche statt. Die Leitung des Konzerts haben Johannes Kleinjung und Erik Sieglerschmidt. Karten sind zu 8 Euro, ermäßigt 5 Euro an der Abendkasse erhältlich.