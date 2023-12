Sexuelle Belästigung in Apolda: Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Apolda. Nach einer sexuellen Belästigung in Apolda hat die Polizei das Phantombild des vermeintlichen Täters veröffentlicht.

Ein Mann hat am 19. August zwischen 22.40 Uhr und 23.05 Uhr eine Frau in Apolda sexuell belästigt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, verfolgte der Mann die Frau von der Bahnhofstraße/Brückenborn zu Fuß bis zur Marktpassage in der Straße des Friedens.

Auf Höhe der Marktpassage sprach er die Geschädigte an und hielt sie an Schulter und Handgelenken fest, damit sie nicht weitergehen kann. Anschließend berührte der Mann die Frau mehrfach am bekleideten Oberkörper.

Passanten verhinderten nach Angaben der Polizei, dass der Mann noch zudringlicher wurde. Er verschwand in Richtung Markt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

normale Statur

dunkle Augen

dunkle kurze Haare

dunklere Hautfarbe

Dieses Phantombild hat die Polizei veröffentlicht. Foto: Polizei

Hinweise zu der abgebildeten Person bitte an die Polizei Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 oder per E-Mail an pi.apolda@polizei.thueringen.de bzw. an den zuständigen Sachbearbeiter PHM Olah unter der Rufnummer 03644/541-119.

