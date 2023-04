Shakespeare Tage zum 400. Geburtstag des „First Folio“ in Weimar

Die Shakespeare Tage starten am kommenden Freitag in Weimar.

Weimar. Die Shakespeare Tage 2023 finden von diesem Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, zum Thema „Shakespeares Bibliotheken – Shakespeare’s Libraries“ in Weimar statt.

Die Shakespeare Tage feiern in diesem Jahr den 400. Geburtstag des „First Folio“, der ersten gedruckten Ausgabe von Shakespeares gesammelten Stücken aus dem Jahr 1623. Ohne dieses „First Folio“ wären weite Teile von Shakespeares Werk, darunter Dramen wie Macbeth oder The Tempest, wahrscheinlich verloren gegangen, und damit auch zahlreiche Worte und Wendungen, die in den Sprachgebrauch des Neuenglischen eingegangen sind, heißt es von der Deutschen Shakespeare-Stiftung.

In diesem Rahmen werde am Sonntag erstmals der Shakespeare-Preis der Deutschen Shakespeare-Stiftung verliehen. Er geht an die Schauspielerin und Sängerin Birgit Minichmayr, heißt es. Künftig soll der Preis alle zwei Jahre an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich um das Werk Shakespeares und dessen Verbreitung in verdient gemacht haben.

Zu den Shakespeare Tagen werden Vortragende aus England, Deutschland und den USA, darunter der Direktor der Folger Shakespeare Library in Washington D.C., erwartet. Im Podiumsgespräch diskutieren Vertreter der Weimarer Bibliotheken und des Deutschen Bibliotheksverbandes über die „Bibliothek als zivilisierenden Ort“. Das Kino im Mon Ami zeigt an zwei Abenden Shakespeare-Adaptionen. Zudem werde ein Shakespeare Seminar für Nachwuchswissenschaftler sowie die Shakespeare Academy für Studierende stattfinden.